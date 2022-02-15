МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/ Объем интернет-торговли в 2021 году вырос на 12% по сравнению с 2020 годом, до 3,6 трлн рублей, говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Объем интернет-продаж в 2021 году превысил прошлогодние показатели на 12% и составил 3,6 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Из этой суммы 3,1 трлн рублей приходится на внутренний рынок (+13% по сравнению с 2020 годом), трансграничные онлайн-продажи составили 478,6 млрд руб. (+9% по сравнению с 2020 годом). Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж по итогам года составила 9,2%, отмечается в материале.

Всего за 2021 год было совершено 2,6 млрд онлайн-заказов, аудитория интернет-торговли выросла до 70 млн человек. Также выросло количество работников в отрасли: в 1,5 раза больше стало складских работников - их сегодня в отрасли 87,5 тыс., а количество курьеров выросло на 45%, до 330 тыс., добавляется в материале со ссылкой на слова президента АКИТ Артема Соколова.

Общая площадь инфраструктуры онлайн-ретейлеров во всех федеральных округах выросла за год более чем в два раза и составила 2,6 млн кв. м. Это привело к росту доли регионов в общем обороте интернет-торговли, и уменьшение доли Москвы. Сейчас она составляет 19,9%, в то время как в 2019 году она была 26,6%, в 2020 году - 24,7%, отмечается в сообщении.

На первом месте по популярности товаров категория "Цифровая и бытовая техника" - 24,9%, на втором - "Мебель и товары для дома" - 14,6%, на третьем - "Одежда и обувь" - 13,8%, на четвертом - "Продукты питания" - 9,8%, на пятом - "Красота и здоровье" - 7,4%. В категории "Цифровая и бытовая техника" средний чек вырос в 2021 году на 27% по сравнению с 2020 годом, до 11 260 руб., в "Одежде" и "Продуктах питания" снизился: в "Одежде" - на 18%, до 1 656 руб., в "Продуктах питания" - на 32%, до 1 406 руб., отмечается в исследовании.

О компании

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 60% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входят 70 интернет-магазинов: Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", avito.ru, lamoda, "Утконос", "Перекресток", "Яндекс.Маркет", "Сбермаркет", "Детский мир", "Связной", DNS и другие.