НАУФОР предлагает разрешить создание криптовалютных фондов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Создание криптовалютных фондов и деривативов на криптовалюты может в некоторой степени удовлетворить существующий интерес розничных инвесторов к данному сегменту, сказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Рынок криптовалют составляет альтернативу инвестициям на российском фондовом рынке для тех, кто ищет наиболее подходящий ему инвестиционный актив, сказал Тимофеев. "Мы согласны с теми рисками, о которых говорят наши коллеги в Министерстве финансов и Центральном банке. Тем не менее мы хотели бы, чтобы регулятивные решения на этот счет как можно больше коррелировали с существующей финансовой системой",- отметил он на конференции "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

По мнению Тимофеева, одним из необходимых шагов для этого является разрешение финансовым институтам создавать фонды, которые в той или иной степени связаны с криптоактивами, а биржам - создавать деривативы на криптоактивы.

"Это все ценные бумаги, ничего нового в том, как это учитывать, как это работает в сегодняшней системе регулирования, в том числе защиты интересов розничных инвесторов, для нас в этом не будет. А тот спрос, который в настоящее время со стороны розничных инвесторов на этот инвестиционный актив существует, мы наверное в какой-то степени удовлетворим в рамках существующего регулирования", - пояснил он.