В Кабардино-Балкарии на ремонт муниципальных дорог выделили более 500 млн рублей

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделили более полмиллиарда рублей на ремонт дорог муниципального значения в 2022 году, сообщили журналистам в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В соответствии с распоряжениями правительства КБР для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения выделены субсидии в размере более полмиллиарда рублей ряду муниципальных образований республики", - говорится в сообщении.

В текущем году отремонтируют несколько улиц в Нальчике, а также дороги в 10 городах и селах. Местные дороги обновят в Баксане, Тырныаузе, Залукокоаже, Майском, Безенги, Заречном, Инаркое, Исламее, Герменчике и Звездном. "Суммарно получится порядка 20 км. Также планируется оснастить современным освещением центральную улицу в Майском", - добавили в ведомстве.

Объекты, о необходимости ремонта которых были озвучены гражданами в ходе прямой линии с главой КБР Казбеком Коковым, также включены в перечень дорог, планируемых к ремонту в рамках выделенных средств.

"В текущем году будет продолжена работа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям. Завершить дорожные работы по объектам планируется в августе 2022 года к празднованию 100-летия Кабардино-Балкарской Республики", - уточняется в сообщении.