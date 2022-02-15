Экспорт компаний Удмуртии в 2021 году вырос до $600 млн

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта компаний Удмуртии в 2021 году увеличился на $102 млн, сообщил во вторник на правительственном часе в Госсовете республики первый вице-премьер региона Константин Сунцов.

"Общий объем экспорта компаний Удмуртской Республики за прошлый год составил $600 млн, это на $102 млн больше, чем 2020-й год", - сказал он.

По его словам, в 2021 году 428 компаний получили различные меры поддержки, 80 из них заключили контракты на поставку продукции в 57 стран мира.

Он отметил, что объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики на 1 января 2022 года составил почти 81 млрд рублей, что почти на 19 млрд рублей выше уровня 2020 года и на 10 млрд рублей выше докризисного - 2019 года.

"Рост доходов бюджета нам обеспечили финансовые результаты деятельности наших предприятий, причем рос не только крупный бизнес. Так, по итогам 2021 года темп роста налога на прибыль составил 183%, поступило 25,5 млрд рублей, но также рос и малый бизнес. По темпам роста доходов малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения мы лидеры, мы на первом месте в ПФО, темп роста составил 157,5%", - сказал первый вице-премьер Удмуртии.

Он добавил, что в регионе уровень безработицы сейчас ниже доковидного. За год в республике втрое увеличилось число самозанятых. "С 9 тыс. в 2020 году до 33 тыс. на конец 2021 года. При этом, несмотря на опасения перетока малого и среднего бизнеса в самозанятых, мы его не наблюдаем. Благодаря этому режиму многие совсем микробизнесы выходят из тени", - отметил Сунцов.