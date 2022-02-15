"Фосагро" ждет решения по пошлинам на свои фосфаты в США во второй половине года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" рассчитывает на решение по компенсационным пошлинам на свои фосфаты в США во второй половине года, сообщил журналистам глава компании Андрей Гурьев.

"Я думаю, раньше, чем во вторую половину этого года, никаких результатов ждать не стоит", - сказал он.

Гурьев пояснил, что сейчас идут два параллельных процесса оспаривания пошлин. "Следующие слушания на март назначены, а после этого еще будет административный пересмотр, возможно в апреле начнется. [Идет] два параллельных процесса: один - оспаривание методологии, второй - административный пересмотр процедуры правительства США", - сказал он.

Компания рассчитывает на отмену пошлины, говорил ранее ТАСС ее финдиректор Александр Шарабайко.

Как сообщалось, Министерство торговли США приняло решение по размеру компенсационных пошлин на импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко, снизив их размер по сравнению с предварительными. В частности, пошлины для компании "Апатит", входящей в группу "Фосагро", установлены на уровне 9,19%, тогда как предварительно размер пошлин составлял 20,94%.

Ранее крупнейший американский производитель фосфорных удобрений - компания Mosaic - обратился в Минторг и Комиссию по международной торговле США, попросив ввести компенсационные пошлины на ввоз фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. По мнению компании, российские и марокканские производители получают субсидии от властей своих стран и тем самым имеют преимущество на американском рынке. Позднее комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике.