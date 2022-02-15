Неверов обсудил с Ozon опасения ретейлеров из-за документа о блокировке сайтов с БАДами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов обсудил с управляющим директором маркетплейса Ozon Сергеем Беляковым основные опасения онлайн-ретейлеров по поводу законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, продающих незарегистрированные биологически активные добавки (БАД). О встрече корреспонденту ТАСС сообщил во вторник источник в Госдуме.

"Автор законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, продающих незарегистрированные БАДы Сергей Неверов встретился с управляющим директором одного из крупнейших в России маркетплейсов Ozon Сергеем Беляковым. На встрече обсуждались опасения онлайн-ретейлера относительно механизмов блокировки, предлагаемых законопроектом", - отметил источник.

Сам Неверов также подтвердил факт встречи. По его словам, "из-за агрессивной пиар-кампании некоторых участников рынка, реализующих [продукцию] под видом БАДов, у многих складывается впечатление, что под действие законопроекта попадет вся пищевая продукция". "Однако это миф, законопроект корреспондируется с действующими определениями законодательства, речь идет только о той продукции, которая должна и сейчас по закону проходить регистрацию в России или странах Таможенного союза, например БАДы или спортивное питание", - пояснил Неверов.

Он отметил, что на встрече с Беляковым обсудил три наиболее важных положений законопроекта, которые вызывают опасения у маркетплейсов. "Это механизм постраничной блокировки в случае выявления нарушения, сам алгоритм реализации, который предложен в законопроекте, и непосредственно то, какая именно продукция попадает под действие законопроекта", - указал Неверов.

По его словам, по всем трем вопросам участники встречи пришли к пониманию, а компания Ozon "заинтересована в том, чтобы на ее площадке продавалась только легальная продукция".

Ранее Неверов внес в Госдуму законопроект, который подразумевает внесудебную блокировку сайтов с предложениями приобрести БАДы, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции. Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Как отмечал Неверов, проектируемые нормы распространяются в том числе и на агрегаторы информации, то есть на маркетплейсы. При этом речь идет об отдельных страницах маркетплейсов, где продается запрещенная продукция, а не о блокировке всего сайта целиком. Неверов также отмечал, что новые нормы не коснутся соцсетей.