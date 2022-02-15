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Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за тыс. куб. метров впервые с 31 декабря

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 15%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стоимость газа в Европе в ходе торгов 15 февраля опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. метров впервые с 31 декабря 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Такая динамика наблюдается на фоне итогов переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $798,9 за 1 тыс. куб. метров, или €68,015 за МВт.ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч).
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 15%.

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