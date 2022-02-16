"Известия": "Аэроэкспрессы" к терминалам B и C аэропорта Шереметьево запустят весной

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Аэроэкспрессы" начнут ходить до терминалов В и С московского аэропорта Шереметьево с весны 2022 года. Новая остановка появится в северном терминальном комплексе (СТК), открытие которого запланировано на апрель-май, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в РЖД и аэропорту.

Уточняется, что состав будет следовать из Одинцово через Москву в старый терминал в южном терминальном комплексе (ЮТК), после чего отъезжать назад, огибать летное поле справа и подъезжать к терминалу B.

В "Аэроэкспрессе" заявили "Известиям", что "готовы запустить движение как только будет завершено строительство и получены все допуски для организации пассажирских перевозок". Отмечается, что сообщение между Москвой и СТК будет прямым, а действующая остановка "Аэроэкспресса" в южной части аэропорта станет промежуточной. Разработкой графика движения занимается РЖД, от которой окончательный вариант схемы и расписания движения.

Один из топ-менеджеров "Аэроэкспресса" сообщил "Известиям", что поезда из Москвы будут ходить с интервалом в 30 минут. Отмечается, что частота движения сохранится на текущем уровне. Сегодня в Шереметьево ежедневно ходит 34 пары составов.

О развитии железнодорожной инфраструктуры

В пресс-службе аэропорта Шереметьево уточнили газете, что развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках инвестиционной программы РЖД. Это позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также снизить нагрузку на автодорожную сеть. Сроки открытия новой ж/д станции пресс-служба не прокомментировала.

Отмечается, что после запуска поездов в СТК подземные шаттлы продолжат курсировать в текущем режиме. Сегодня их средняя загрузка составляет 35%.

Ранее сообщалось, что РЖД ведет строительство новой железнодорожной линии до Северного терминального комплекса (СТК, в него входят терминалы С и В) Шереметьево. На данный момент "Аэроэкспресс" приезжает только в Южный терминальный комплекс (терминалы D, E, F) Шереметьево.