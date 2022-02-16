Минэкономразвития составило рейтинг регионов по производительности труда

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ составило рейтинг регионов по производительности труда. Его лидерами стали Краснодарский край, Ростовская область и Башкирия, сообщает пресс-служба МЭР.

"В 12 регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране. Там активнее используют программы поддержки нацпроекта. В эту группу вошли Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край", - говорится в пресс-релизе.

Всего в список вошли 49 регионов, которые МЭР разбило на три части, выделив лидеров, среднюю группу и отстающие регионы. По данным МЭР, предприятия регионов, оказавшихся в средней группе, реже прибегают к однопроцентным займам от Фонда развития промышленности и участвуют в программе экспортной акселерации. Субъекты, вступившие в нацпроект в прошлом году министерство оценило вне рейтинга, отмечается в сообщении.

"Цель рейтинга - выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру", - приводит пресс-служба слова директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений МЭР Александра Молодцова.

В Минэкономразвития также сообщили, что регион - лидер рейтинга получит право принимать у себя ежегодный федеральный форум "Производительность 360".