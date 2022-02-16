"Известия": Минтруд назвал средний размер дохода работающих пенсионеров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Средний совокупный доход работающих пенсионеров в России, включающий пенсию и зарплату, составляет 66 тыс. рублей, сообщили газете "Известия" в Минтруде со ссылкой на данные Пенсионного фонда (ПФР).

"Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров - 14 тыс. рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тыс. рублей ежемесячно", - рассказали в ведомстве, ссылаясь на данные ПФР.

Как отметили в министерстве, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составляет почти 19 тыс. рублей.

Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Однако при выходе на пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент прекращения работы. В 2020 и 2021 годах правительство не раз возвращалось к обсуждению вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако новых решений принято пока не было.

Неработающие пенсионеры с февраля получают проиндексированную выше инфляции - на 8,6%. Президент Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составил 18 984 рубля.