Росатом будет развивать технологии создания аккумуляторов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Росатом по поручению правительства России займется развитием направления "Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные". Об этом говорится в обнародованной в среду Белой книге (БК) "Развитие высокотехнологичных направлений".

"В целях комплексного развития технологий создания систем накопления электроэнергии планируется заключить соглашение о намерениях по развитию высокотехнологичного направления "Технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные" между правительством Российской Федерации и госкорпорацией "Росатом", - говорится в разделе БК, посвященном технологиям создания систем накопления электроэнергии.

Как отмечают авторы книги, к наиболее перспективным группам технологий в этой области на горизонте 2024-2026 годы можно отнести, прежде всего, технологии создания литий-ионных аккумуляторов. Их развитие определит облик электротранспорта как ключевого драйвера развития электрохимических технологий и обеспечит создание сопутствующей инфраструктуры - заправочных станций. Среди перспективных технологий с более длинным горизонтом выхода в массовое производство - натрий-ионные аккумуляторы, проточные аккумуляторы, а также водородные технологии.

В перспективе до 2030 года основным драйвером развития технологий систем накопления электроэнергии останется электротранспорт, который формирует более 65% спроса. Планы создания производственных мощностей по выпуску российских электромобилей в совокупности с развитием сектора промышленных аккумуляторов формируют внутренний спрос на накопители энергии в объеме 17,5 ГВт ч. Дальнейшие шаги по созданию отрасли по производству накопителей - от активных материалов до конечного изделия - будут предприняты при содействии Росатома с участием заинтересованных организаций. Предполагается, что эти меры позволят полностью удовлетворить внутренний спрос. В настоящее время госкорпорацией прорабатывается проект строительства "Российской гигафабрики" - завода по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек. Запуск первой производственной очереди мощностью 3 ГВт·ч/год планируется в 2025 году с перспективой масштабирования к 2030 году по мере увеличения потребностей рынка.

Белая книга "Развитие высокотехнологичных направлений" подготовлена Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) совместно с Минэкономразвития России, компаниями-лидерами, профильными министерствами и экспертными организациями. В ней представлены десять высокотехнологичных направлений: искусственный интеллект; интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения (5G); квантовые вычисления; квантовые коммуникации; технологии распределенных реестров; технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем; технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные; технологии новых материалов и веществ; перспективные космические системы.