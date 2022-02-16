"Ъ": в России могут ввести налог для игровых платформ для поддержки патриотических игр

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность обязать платформы видеоигр Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Epic Games перечислять в бюджет 5% от оборота в России для поддержки патриотических видеоигр. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правительстве.

"Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ", - отмечается в газете.

Доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство, сообщили газете в Минцифры. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко "Коммерсанту" уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. Власти, по словам собеседников газеты, готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков.