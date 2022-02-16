Путин направил приветствие участникам съезда Ассоциации крестьянских хозяйств РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил роль фермерства в реализации потенциала отечественного агропромышленного комплекса (АПК) и насыщении внутреннего рынка страны экологически чистой продукцией. Такая оценка содержится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям ХХХIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Программа съездов АККОР неизменно отличается содержательной повесткой, собирает вокруг своих востребованных временем задач солидное число участников, привлекает широкое общественное внимание, - говорится в послании Путина. - Это убедительно свидетельствует о том, что с каждым годом фермерство укрепляет свою роль в реализации значимого потенциала отечественного агропромышленного комплекса, насыщении внутреннего рынка качественной, экологически чистой продукцией, в обеспечении продовольственной безопасности и экспортных возможностей нашей страны, в развитии сельских территорий".

Президент выразил уверенность, что участники встречи обсудят насущные проблемы российского АПК на высоком экспертном уровне, проанализируют перспективы отрасли и предложат конструктивные идеи, которые воплотятся в реальные дела и начинания.

ХХХIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России "Малые формы хозяйствования - стратегия развития и потенциал" проходит 16-17 февраля в Москве.