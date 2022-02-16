"Газпром нефть" нарастила в 2021 году переработку нефти на собственных НПЗ на 8,3%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" нарастила в 2021 году переработку нефти на Московском и Омском НПЗ на 8,3% - до 32,24 млн тонн, сообщила компания.

Производство бензина выросло на 5,3% - до 7,26 млн тонн, выпуск бензина G-Drive с октановым числом 100 - на 16,5%, до 92 тыс. тонн, на 7,9% увеличился объем производства дизельного топлива - до 9,69 млн тонн, при этом производство зимнего дизельного топлива, включая его арктические сорта, вырос на 19,7% - до 2,17 млн тонн.

Кроме того, объем производства авиационного керосина увеличился на 39,6% - до 2,55 млн тонн. На 15,7% - до 2,15 млн тонн - выросло производство товарного дорожного и строительного битума.

"Мы продолжаем инвестировать в развитие наших нефтеперерабатывающих активов. В 2021 году началось строительство комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ. В этом проекте участвуют ведущие российские и зарубежные производители оборудования и разработчики технологических решений", - сказал заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Он отметил, что благодаря этому комплексу Московский НПЗ сможет отказаться от выпуска мазута, нарастить производство моторного топлива и получит возможность увеличить производство водорода, в том числе для транспортной системы столичного региона. На Омском НПЗ готовится пуск комплекса глубокой переработки нефти.

"Все эти проекты позволят повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов", - подчеркнул Чернер.