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Энергетический кризис в Европе
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В Молдавии заявили, что "Молдовагаз" вовремя оплатит "Газпрому" поставки газ в феврале

До 20 февраля необходимо перечислить российскому поставщику $51,1 млн за 50% потребления в феврале

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" вовремя рассчитается с "Газпромом" за поставки газа в феврале. Об этом заявил в среду на пресс-конференции вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

"Могу вам сказать, что нет предпосылок, что они ["Молдовагаз"] не сумеют оплатить за февраль", - сказал он.

В понедельник председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что его предприятие полностью расплатилось с "Газпромом" за январские поставки газа. По его словам, до 20 февраля необходимо перечислить российскому поставщику $51,1 млн за 50% потребления в феврале.

Молдавия и "Газпром" в октябре прошлого года продлили на пять лет контракт на поставки газа. По заложенной в нем формуле расчета цены, в ноябре 2021 года тарифы для потребителей повысились в 2,4 раза, до $450 за одну тысячу кубометров. В январе этот показатель составил уже $647.

Одними из главных условий контракта были погашение долга и своевременные платежи. "Молдовагаз" обязался до двадцатого числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и вносить аванс за текущий месяц. Однако во второй половине ноября прошлого года "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя, ситуация повторилась и в январе. Чтобы рассчитаться, оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, в связи с чем парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения до 20 марта.

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МолдавияЭнергетический кризис в Европе
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