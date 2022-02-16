Грефа назначили спецпредставителем президента по продвижению заявки РФ на "Экспо-2030"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим специальным представителем по продвижению заявки на проведение Всемирной выставки "Экспо" в Москве в 2030 году. Как следует из опубликованного в среду распоряжения главы государства, руководитель Сбербанка будет исполнять эти обязанности на общественных началах.

"Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем президента РФ (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки РФ на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" в Москве", - говорится в документе.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.