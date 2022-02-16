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В Северной Осетии к 2026 году уровень газификации составит более 98%

Уровень газификации региона составляет сейчас 93,17%

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень газификации в Северной Осетии составит 98,17% к 2026 году. О этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания федерального штаба по газификации.

"Уровень газификации Северной Осетии составляет 93,17%, программа позволит увеличить его до 98,17 %", - говорится в сообщении.

Мероприятия по газификации проводятся в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром", рассчитанной на 2021-2025 годы. Она полностью синхронизирована с программой газификации республики, в рамках которой за счет средств инвестиционной программы ПАО "Газпром" осуществляется строительство межпоселковых газопроводов, а за счет средств специальной надбавки к тарифу - строительство внутрипоселковых газопроводов.

Подключение домовладений к сетям газоснабжения осуществляется в рамках исполнения перечня поручений президента РФ за счет средств единого оператора газификации ООО "Газпром газификация".

После проведенной инвентаризации в регионе утвержден сводный и пообъектный план-график, в соответствии с которым догазификации подлежат 1 144 домовладения в 9 муниципальных образованиях, или 103 населенных пунктах.

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