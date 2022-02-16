Россия и Бразилия могут начать совместную торговлю "углеродными кредитами"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия и Бразилия могут создать совместную торговую площадку для продажи квот на выбросы углерода. С таким предложением выступил глава "Фосагро" и глава делового совета Россия - Бразилия Андрей Гурьев на прошедшем накануне его заседании, сообщила пресс-служба совета.

"Целесообразно создать рабочую группу, объединяющую ведущих ученых России и Бразилии, а также регулирующие органы для создания и верификации методологии учета поглощения углерода лесами двух стран. Цель - разработка механизма монетизации поглощения углерода в глобальном масштабе. Результатом такой работы может стать создание объединенной углеродной торговой площадки, целью которой будет реализация "углеродных кредитов" другим странам - эмитентам углерода", - говорится в сообщении. Основой для реализации данной инициативы может выступить Банк развития БРИКС, считают в совете.

Как отметил Гурьев, на долю РФ и Бразилии приходится 32% мирового лесного фонда. "Таким образом, де факто Россия и Бразилия являются "легкими" современной индустриальной цивилизации и глобальными лидерами по поглощению углерода. Предлагаю объединить усилия науки и бизнеса двух стран и доказать, что, несмотря на развитую индустрию, Россия и Бразилия являются странами с отрицательным углеродным следом", - отметил он.

По словам Гурьева, это станет дополнительным конкурентным преимуществом обеих стран в свете возможного введения углеродного регулирования в ЕС и США.

Как отметили в совете, эти предложения были поддержаны бразильской частью совета и будут представлены президенту Бразилии Жаиру Болсонару на его встрече с российским бизнесом 16 февраля.