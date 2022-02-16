Госдума приняла закон об изъятии коррупционных денег чиновников

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности".

Основные положения

Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ денежные средства, поступившие в банки и иные кредитные организации на счета лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также закон предусматривает порядок проведения генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

При проведении такой проверки генпрокурор или подчиненные ему прокуроры вправе проводить по своей инициативе беседу с бывшим должностным лицом, получать от него пояснения по представленным им сведениям и материалам, наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию, направлять в запросы в госорганы, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках поступления денежных средств на их счета в банках и иных кредитных организациях.

При этом запросы в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направляются генпрокурором РФ, его заместителями, прокурорами субъектов РФ, военными и другими специализированными прокурорами, приравненными к прокурорам субъектов РФ.

Обращение взыскания на денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения, будет осуществляться в соответствии с законом "Об исполнительном производстве". Генеральный прокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, рассматривают их в пределах своей компетенции и не позднее четырех месяцев со дня их получения при наличии оснований обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход РФ денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает 10 тыс. рублей.

Сейчас законодательством предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход казны только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций). "Правовые основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых указанными лицами не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений", - отмечается в пояснительной записке.

Документ разработан во исполнение одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного указом президента РФ.