Латвийский Signet Bank приобрел Expobank российского банкира Игоря Кима

РИГА, 16 февраля. /ТАСС/. Латвийский частный банк Signet Bank приобрел другой латвийский банк Expobank, принадлежавший российскому бизнесмену Игорю Киму. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Signet Bank.

После получения разрешения Комиссии рынков финансов и капитала Латвии и Европейского центрального банка была завершена сделка, в рамках которой единственный акционер Expobank Игорь Ким продал все принадлежащие ему акции местному банку Signet Bank, говорится в сообщении. Условия и стоимость сделки стороны договорились не публиковать. Signet Bank планирует завершить процесс объединения с Expobank в 2022 году. Объединенный банк продолжит работать под брендом Signet Bank в рамках существующей стратегии.

"Сделка приобретения Expobank укрепит позиции Signet Bank на местном рынке, позволит увеличить объемы бизнеса и получить дополнительную инфраструктуру для дальнейшего успешного развития. Банковский сектор Латвии переживает эволюцию, в рамках которой мы видим возможности консолидации банковского сектора Латвии, чтобы создать еще более мощный банк с местным капиталом, который предложит местным предпринимателям широкий спектр услуг и финансовых решений", - указал председатель правления Signet Bank Робертс Иделсонс.

"Мы рады, что можем доверить актив квалифицированному и опытному партнеру. В свою очередь, мы планируем аллоцировать капитал в развитие российского Экспобанка, а также новые проекты в Азии", - подчеркнул Ким.

В октябре прошлого года Ким сообщил журналистам, что Экспобанк ведет диалог о продаже бизнеса в Европе. В Европе Экспобанк представлен в Латвии, Сербии и Чехии.

Signet Bank основан в 1992 году под первоначальным названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание предпринимателей и принадлежащих им компании. Акционерами Signet Bank являются девять латвийских и международных частных инвесторов. По размеру активов Signet Bank в конце 2020 года занимал 12-е место в Латвии, а Expobank по объему активов является самым маленьким банком Латвии.