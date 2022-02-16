Дума приняла закон о скидке в 50% при быстрой оплате штрафов за картельные соглашения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который позволяет оплатить административный штраф в размере 50% за заключение соглашений, не соответствующих антимонопольному законодательству.

Скидка будет действовать, если штраф уплачен не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о нарушении.

Речь идет о заключении хозяйствующим субъектом картельного соглашения, соглашения, которое может привести к изменению цен на торгах, соглашения между организаторами и участниками торгов, вертикального соглашения, участии в нем и о других аналогичных случаях.

Если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено судьей, органом или должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.