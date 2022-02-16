Минэнерго ждет снижения или замедления роста цен на бензин на независимых АЗС ДФО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запуск с 3 февраля субсидий на перевозку топлива по железной дороге для Дальнего Востока поможет замедлить рост или даже снизить цены на бензин и дизель на независимых АЗС региона. Об этом сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин в эфире канала "Дальний Восток LIVE" на видеохостинге YouTube.

"Наша задача, чтобы не только у вертикально-интегрированных компаний цены росли в пределах инфляции, но и чтобы независимые АЗС тоже могли на таком рынке конкурировать, жить в нормальных экономических условиях. Поскольку (субсидия, - прим. ТАСС) позволит им обеспечить нормальное функционирование бизнеса, мы ожидаем, они смогут на своих заправках снизить цены, если они в экономику попадают, либо расти в пределах инфляции, не выбиваясь из нее", - сказал он. "То есть реальный рост цен замедлится или же уйдет в отрицательную плоскость. Но это не значит, что эта субсидия сразу же перейдет в снижение цен на всех заправках, так как ВИНКи стоят ниже полностью рыночной цены", - добавил он.

Субсидия на поставку будет распространяться на порядка 50% всего потребляемого в Дальневосточном федеральном округе топлива. Соглашение о тарифах было подписано 31 января 2022 года, первые просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам 3 февраля.

Субсидия распространяется на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок Аи-92, Аи-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин. При поставках топлива в регионы ДФО государство будет возмещать ОАО "РЖД" недополученные расходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь ОАО "РЖД" предоставляет скидку грузоотправителю в размере до 4 тыс. рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку.

В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибирского федерального округа и Центральной России. Субсидия действует для всех отправлений, оформленных с 31 января 2022 года и работает исключительно для потребителей внутреннего рынка. На новую субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 млрд рублей в 2022 году, 8,9 млрд рублей в 2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024 году.