Эксперты: "Роснефть" нашла баланс между высокими дивидендами и вложениями в добычу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Роснефти" удалось найти необходимый баланс между высоким уровнем дивидендов и необходимостью инвестировать в развитие новых проектов, говорится в обзоре нефтегазового сектора России инвестиционной компании "Атон". Эксперты инвесткомпании установили рекомендацию "покупать" и целевую стоимость акций компании на уровне 770 рублей за штуку ($10,3 за GDR), что на 35% выше текущих уровней.

Как отмечают в "Атоне", "Роснефть" является "мастером баланса" благодаря своему умению достичь компромисса между капзатратами на реализацию потенциала добычи и выплатой дивидендов акционерам. По оценке "Атона", дивидендная доходность "Роснефти" по итогам 2021 года составит около 8%, а в 2022 и 2023 годах вырастет до 11%. Компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, что является одним из самых высоких в отрасли.

В 2021 году "Роснефть" уже выплатила рекордные в своей истории промежуточные дивиденды в общем размере 191 млрд рублей (18,03 рубля на акцию). По итогам всего 2021 года "Роснефть" на прошлой неделе объявила о рекордной чистой прибыли в 883 млрд рублей, что почти в семь раз превышает показатель 2020 года. Как отметил тогда глава компании Игорь Сечин, "прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов".

Рост добычи

Основной потенциал роста добычи "Роснефти" обеспечивают флагманский проект "Восток ойл" и проект "Роспан". Как отмечают эксперты "Атона", "Восток ойл" может стать основным драйвером роста стоимости бумаг "Роснефти". Но в оценку компании "Восток ойл" пока включен с огромной скидкой, которая должна уменьшиться по мере ввода проекта в эксплуатацию, добавляют в "Атоне". Так, эксперты инвесткомпании включили в оценку "Роснефти" только 25% от чистой приведенной стоимости проекта (NPV) "Восток ойл" (всего $69,7 млрд), что прибавляет около $1,6 в целевую стоимость GDR "Роснефти".

Включение всей стоимости проекта в оценку компании может прибавить к целевой стоимости ее GDR еще $4,8. Продажа инвесторам новых долей в проекте может стать катализатором для роста стоимости бумаг "Роснефти", добавляют в "Атоне". Ранее аналитики Goldman Sachs назвали проект "Восток ойл" на севере Красноярского края "магнитом для инвесторов", а в Bank of America присвоил ему статус "локомотива развития" "Роснефти". Аналитики отмечали, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта "Восток ойл" может превысить 100-120 млрд долларов.

В конце января крупнейший швейцарский банк UBS также выделял "Роснефть" среди конкурентов за счет высокого потенциала наращивания добычи - средний ежегодный прирост ожидается на уровне 3% в период 2022-2030 годов. А Bank of America (BofA) отмечал, что "Роснефть" единственная из российских компаний не сокращала объемы бурения в 2021 году и станет одной из немногих, кто сможет обеспечить стране рост добычи нефти на 250 тыс. баррелей в сутки уже к концу этого года. Как отмечали в Газпромбанке, сильная ресурсная база позволяет "Роснефти" до 2026 года наращивать добычу углеводородов на 5% ежегодно.

ESG фактор

Также важным фактором инвестиционной привлекательности "Роснефти" эксперты инвесткомпаний называют высокие показатели в области ESG среди других компаний отрасли. Так, по оценке "Атон", по итогам 2020 года "Роснефть" стала лидером по затратам на охрану окружающей среду, составившим $0,6 млрд, при том, что второе место занял "Лукойл" с показателем в $0,25 млрд. Кроме того, из общеотраслевых затрат на безопасность и здоровье сотрудников в $1,5 млрд на "Роснефть" пришлась почти половина в $0,7 млрд.