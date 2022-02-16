Минэнерго изучит возможность расширения субсидий на доставку топлива на Дальний Восток

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минэнерго обсуждает возможность субсидирования морской доставки топлива для трех регионов Дальнего Востока: Магаданской области, Камчатки, а также Чукотского автономного округа, заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в эфире YouTube-канала "Дальний Восток Live".

"Мы рассматриваем вместе с коллегами из Совета Федерации, Госдумы последний отрезок пути на предмет целесообразности его субсидирования. Или же будет достаточно той меры, которая уже сделана, потому что она тоже влияет на часть транспортных расходов на Камчатку, Чукотку и в Магадан", - сказал он.

Сорокин пояснил, что эти три региона не имеют железнодорожного сообщения с остальными субъектами, поэтому топливо туда доставляется из ближайших портов. Из-за этого начавшая работать с 3 февраля субсидия на железнодорожные поставки бензина и дизельного топлива для Дальнего Востока доступна для этих регионов не так полно, как для других регионов Дальнего Востока.

Субсидия на поставку будет распространяться на порядка 50% всего потребляемого в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) топлива. Соглашение о тарифах было подписано 31 января 2022 года, первые просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам 3 февраля.

Субсидия распространяется на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок Аи-92, Аи-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин. При поставках топлива в регионы ДФО государство будет возмещать ОАО "РЖД" недополученные расходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь, ОАО "РЖД" предоставляет скидку грузоотправителю в размере до 4 тыс. рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку.

В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из Сибирского федерального округа и Центральной России. Субсидия действует для всех отправлений, оформленных с 31 января 2022 года и работает исключительно для потребителей внутреннего рынка. На новую субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 млрд рублей в 2022 году, 8,9 млрд рублей в 2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024 году.