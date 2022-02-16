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Изделия народных промыслов россиян предложили продвигать через зарубежные посольства

Генеральный директор АНО "Центр реализации национальных проектов", член экспертного совета по предпринимательству молодежного парламента при Госдуме Виталий Кривцов сообщил, что в России действует 420 производителей изделий народных промыслов, это 324 организации и 96 ИП

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Продвижение посольствами РФ за рубежом изделий народных художественных промыслов поможет развитию данного сектора в стране.Такое мнение высказал в среду генеральный директор АНО "Центр реализации национальных проектов", член экспертного совета по предпринимательству молодежного парламента при Госдуме Виталий Кривцов.

"Мы уже подготовили обращение в рамках государственного частного партнерства о закупке посольствами в иностранных государствах продукции фабрик. Это будет делаться для продвижения на территории других стран изделий, в том числе обычных повседневных товаров, таких как посуда, канцелярия, аксессуары и много другое. Также мы подготовили предложение о международной кооперации с соотечественниками, который владеют за рубежом бизнесом в сферах торговли и услуг, о предоставлении льготных условий на экспорт, субсидий за продвижение продукции народных промыслов на территории других стран", - сказал он на конференции "Малый и средний бизнес в малых городах. Реальность и перспективы" в рамках выездного заседания "Ильинского предпринимательского клуба".

Кривцов напомнил, что, например, в Японии "государство субсидирует учеников и мастеров, которые развивают народные промыслы - выкупают у них в государственные фонды изделия для поставок за рубеж, а также для выставок, музейных фондов".

По данным Кривцова, в России на текущий момент действует 420 производителей изделий народных промыслов, это 324 организации и 96 ИП. Общее количество сотрудников - 25 тыс. человек - мастеров и самозанятых.

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