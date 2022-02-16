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Инфляция в Канаде достигла рекордных показателей с 1991 года

Она составила 5,1%

ОТТАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Уровень инфляции в Канаде за последний год вырос до 5,1%, что является максимальным показателем с сентября 1991 года. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Бюро статистики Канады.

По данным ведомства, на росте инфляции сказалась пандемия нового коронавируса, перебои с поставками различных товаров и рост цен на топливо. В частности, за последний год цены на бензин в Канаде выросли на 31,7%.

Индекс потребительских цен в среднем (без учета топлива) вырос за год на 4,3% (0,7% в 2020 году). Цены на продукты питания выросли на 6,5%, таких темпов роста продуктовых цен не фиксировалось с мая 2009 года.

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