Недельная инфляция в России замедлилась до 0,13%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 5 по 11 февраля 2022 года составила 0,13%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,29%.

С начала года потребительские цены выросли на 1,29%. В годовом выражении инфляция на 11 февраля 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,75%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,8%, водку - на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко, макаронные изделия - на 0,6%. Вареные колбасы, стерилизованное молоко, сметану, творог, сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания и соль подорожали на 0,5%. В то же время цены на маргарин, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, пшеничную муку, гречневую крупу, рис, вермишель, печенье и черный чай выросли на 0,3%, говядину, баранину, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, подсолнечное масло - на 0,1%.

Сливочное масло в среднем по России подорожало на 0,6%, цены на сахар-песок выросли на 0,5%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,6%, в том числе на огурцы - на 2,6%, белокочанная капуста и бананы - на 2,4%, помидоры - на 2,3%, морковь - на 1,9%, свекла - на 1,1%, яблоки - на 0,7%. В то же время снизились цены на лук репчатый - на 0,2%, картофель - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали ренгалин - на 1,4%, эргоферон - на 0,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный), поливитамины - на 0,2%. Цены на нимесулид и валидол снизились на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,6%, хозяйственное мыло, стиральные порошки, спички - на 0,5%, зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага - на 0,2%, туалетное мыло, пеленки для новорожденных, детские подгузники, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы - на 0,9%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, майки, футболки мужские, кроссовки и футболки детские, сигареты с фильтром - на 0,2%, легковые автомобили отечественные, телевизоры, джинсы для детей - на 0,1%.

Цены на смартфоны и доски обрезные снизились на 0,3%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, детские спортивные костюмы и шампуни - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,3%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 1-5 звезды, мотелях и хостелах увеличилась на 0,1-0,5%, а также путевок в санатории, дома отдыха и пансионаты - на 0,1%.

Тарифы на проезд в городском автобусе и троллейбусе в среднем выросли на 0,2%, трамвае - на 0,1%.

Одновременно стоимость поездок на отдых в Турцию снизилась на 6,1%.