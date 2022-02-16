Объем сельхозпроизводства вырос на Ставрополье на 27,4% за год

СТАВРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственного производства вырос в Ставропольском крае на 27,4% по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении он превысил 271 млрд рублей, сообщает управление Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства сельхозпроизводителями всех категорий Ставропольского края <…> в 2021 году, по предварительным данным, составил 271,8 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 27,4% больше, чем за 2020 год", - говорится в отчете об основных итогах социально-экономического положения края за 2021 год.

После неблагоприятных погодных условий 2020 года аграриям Ставрополья удалось значительно увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых культур. Сбор составил 9,2 млн тонн, что в 1,6 раза выше уровня предыдущего года. Масличных культур собрано в 1,4 раза больше, сбор сахарной свеклы удвоился по сравнению с предыдущим годом, сбор картофеля вырос на 3,2%.

В животноводстве категорий поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах Ставрополья сократилось по сравнению с 2020 годом на 5,4%. При этом поголовье птицы увеличилось на 8,2% и составило 22,5 млн голов.