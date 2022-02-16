Годовая инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 8,75%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 8,75% в годовом выражении с 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"Основной фактор замедления - возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг (-0,37% после роста на 0,51% неделей ранее) преимущественно за счет услуг зарубежного туризма", - поясняется в обзоре.

При этом за счет замедления удорожания плодоовощной продукциии сохранения темпов роста цен на другие продукты произошло замедление продовольственной инфляции - до 0,36% с 0,4% неделей ранее. Непродовольственная инфляция замедлилась до 0,12% после 0,16% неделей ранее при околонулевом уровне роста цен на бензин вторую неделю подряд.