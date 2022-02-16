Россия рассматривает участие в проекте восстановления ж/д магистрали в Венесуэле

КАРАКАС, 16 февраля. /ТАСС/. Россия изучает возможность участия в проекте восстановления железнодорожной магистрали в Венесуэле.

"Министерства транспорта двух стран провели переговоры по поводу возможного участия ОАО "РЖД" в проекте реконструкции железнодорожной линии Пуэрто-Кабельо - Ла-Энкрусихада в Венесуэле. Ожидаем от венесуэльской стороны технико-экономическое обоснование проекта, а также информацию об объемах необходимых инвестиций", - сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев на встрече вице-премьера РФ Юрия Борисова с вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики, министром нефти Тареком Эль-Айссами.

Кроме того, стороны обсуждают возможную локализацию в Венесуэле сборочного производства продукции ПАО "КАМАЗ", добавил он.