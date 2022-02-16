В КЧР объем производства сельхозпродукции в 2021 году вырос на 7,3%

ЧЕРКЕССК, 16 февраля. /ТАСС/. Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Черкесии (КЧР) за прошлый год составил 7,3% к уровню 2020 года. Об этом журналистам в среду рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в 2021 году, по предварительной оценке, составил 38 921,4 млн рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к 2020 году - 107,3%", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, в сфере растениеводства в 2021 году валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 15% и составил 406,2 тыс. тонн, сахарной свеклы - на 34,7% - 181,5 тыс. тонн, подсолнечника на зерно - в 3,5 раза - до 24,2 тыс. тонн, овощей открытого грунта - на 0,5% - до 21,7 тыс. тонн.

На конец декабря 2021 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составило 148,5 тыс. голов, что на 3,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года. При этом количество КРС увеличилось на 0,6% - до 76,6 тыс. голов, овец и коз на 4,3% - до 1,1 млн голов. В 2021 году в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой - 58,7 тыс. тонн, молока - 195,7 тыс. тонн, яиц - 79,9 млн штук.