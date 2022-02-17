Бизнес просит Минприроды поменять ситуацию с двойным начислением ИП платы за вывоз ТКО

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Опора России" обратила внимание Минприроды на взимание регоператорами двойной оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с индивидуальных предпринимателей (ИП), которые ведут деятельность по месту жительства, и просит поменять сложившуюся ситуацию. Об этом говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову (есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу вас совместно с бизнес-сообществом обсудить, в том числе в формате ВКС, возможные изменения в федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и подзаконные акты в части защиты прав субъектов МСП при взаимодействии с региональными операторами и установление справедливого подхода к оплате вывоза твердых коммунальных отходов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по месту жительства", - говорится в письме. ТАСС направил запрос в пресс-службу Минприроды.

В "Опоре России" заявили, что с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по месту жительства, взимают двойную плату за вывоз ТКО. Там отметили, что если ИП работает у себя дома, то он обязан платить по отдельным платежным документам: и как физлицо - по квитанциям за коммунальные услуги, и как индивидуальный предприниматель - на основании заключенного публичного договора, универсального передаточного документа или счетов-фактур.

Часто индивидуальные предприниматели живут там же, где зарегистрированы как ИП, "а их деятельность никак не связана с промышленным производством, в результате которого могут образовываться отходы, отличные от ТКО". Деловое объединение ссылается на Жилищный кодекс РФ, который разрешает жильцам использовать жилое помещение для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности (при соблюдении ряда условий), но запрещает размещать в нем гостиницу или промпроизводство.

"Полагаем, что двойное начисление региональным оператором платы для ИП за вывоз ТКО несправедливо. Также считаем, что учет объема образовавшихся в результате их деятельности ТКО нецелесообразен из-за значительного числа индивидуальных предпринимателей в России", - говорится в письме.

Учет отходов

Коммерческий учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов осуществляют расчетным путем исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема, количества и объема контейнеров в местах накопления отходов, а также исходя из массы ТКО, определенной с использованием средств измерения.

Бизнес-объединение приводит пояснение Минприроды о том, что бизнес может заключать с регоператором допсоглашения об изменениях в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, в том числе по способу их коммерческого учета. Стороны могут решать спорные ситуации в суде либо путем переговоров.

В "Опоре России" считают, что у малых и средних предпринимателей в регионах нет достаточной рыночной силы, чтобы вести переговоры или судебные тяжбы о способе учета ТКО. Там отмечают, что регоператор предлагает заключать договора в форме публичной оферты. По мнению бизнес-объединения, случаи внесения изменений в условия типового договора о способе учета ТКО "по результатам переговоров или в судебном порядке единичны".

"Мы считаем, что остро необходимо принять законодательные изменения, которые дадут возможность выбора предпринимателям: платить по факту накопления вывезенного мусора или по установленному нормативу. Это отсутствие возможности выбора у бизнеса усугубляется и тем, что региональные операторы занимают фактически доминирующее положение на рынке по вывозу ТКО и конкуренция отсутствует", - сказал ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.