Плата за капремонт в среднем по России выросла почти на 15%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год вырос в России почти на 15% - до 9,5 руб. за квадратный метр. В 17 регионах уровень взносов не изменился, сообщили ТАСС в четверг в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

"Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%", - сказали в ассоциации.

Так, минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный на 2022 год, увеличился на 2 рубля 5 копеек. Роста платы не произошло в 17 регионах России: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Республика Марий Эл, Амурская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Курганская, Мурманская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тульская, Тюменская области, Камчатский и Хабаровский края. В семи регионах размер взноса вырос более чем на 2 рубля: Новосибирская область - 2,04 руб., Якутия - 2,05 руб., Орловская область - 2,63 руб., Ульяновская область - 2,90 руб., Московская область - 2,93 руб., Сахалинская область - 3,20 руб., Омская область - 4,73 руб.

По мнению исполнительного директора АРОКР Анны Мамоновой, решение о сохранении неизменным размера взноса на капремонт негативно влияет на реализацию региональной программы. "Фактически люди, добросовестно исполняя обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт в полном объеме, не получают запланированный ремонт ввиду финансовой несбалансированности системы", - пояснила она ТАСС. Мамонова добавила, что увеличение минимального размера взноса помогает сохранить качество и объем работ по капитальному ремонту.

Согласно Жилищному кодексу РФ, каждый регион обязан самостоятельно определять размер минимального взноса на капремонт. Как правило, нормативно-правовой акт, устанавливающий размер этой платы, принимается в конце года. Причем в большинстве регионов взнос утверждается на три последующих года. Минимальный размер рассчитывается в соответствии с рекомендациями Минстроя России с учетом объема средств, необходимого для реализации всей программы капремонта. При установлении окончательного размера оценивается его доступность для жильцов с учетом совокупных расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В нее включены около 724 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживают 93 млн человек. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в 2021 году капитальный ремонт был выполнен в 54 тыс. многоквартирных домов общей площадью 193 млн кв. м. В 2022 году планируется выполнить объем работ по капремонту, примерно равный уровню прошлого года.