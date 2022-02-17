Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла более чем на 64 млрд рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 50 контрактов жизненного цикла заключили в Москве в 2021 году на поставку медицинского оборудования и подвижного состава общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня контракты жизненного цикла составляют больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. В прошлом году Москва подписала 52 таких контракта, их совокупный объем - 64,2 млрд рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году в Москве провели два конкурса на поставку 400 электробусов. Закупка проведена на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций. С победителями подписали контракты жизненного цикла на поставку и сервис машин сроком на 15 лет. Всего за 3,5 года в столице заключили семь контрактов на 60,6 млрд рублей, предусматривающих поставку и обслуживание тысячи единиц транспорта.

"Задача, которую поставил мэр Москвы, - сделать так, чтобы москвичи ездили в комфортном и современном городском транспорте. Контракты жизненного цикла помогают организовать его бесперебойную и надежную работу - производители несут ответственность за то, чтобы каждый день транспорт выходил на линии в течение 15 или 30 лет. Московский метрополитен первым в России начал закупать и обслуживать поезда по таким контрактам, что позволило нам повысить качество обслуживания и регулярно экономить до 15% расходов", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова также приводятся в публикации.

Кроме того, с 2019 года с помощью контрактов жизненного цикла Москва приобретает для городских больниц и поликлиник инновационное медицинское оборудование. В рамках контрактов в прошлом году закупили около 760 единиц современной медтехники на сумму 26,7 млрд рублей. Всего за два года было заключено 122 контракта на 90 млрд рублей на поставку медоборудования.

Москва заключает контракты жизненного цикла с 2014 года. Сегодня на них приходится более 535 млрд рублей, это почти половина от общего объема соглашений государственно-частного партнерства столицы.