Омская область продлила и расширила налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняло законопроект, который продлевает до конца 2024 года срок действия минимальной ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для объектов малого и среднего предпринимательства. Также действие этой налоговой льготы дополнительно распространено на 14 видов экономической деятельности, включая сельское хозяйство, культуру, спорт, организацию досуга и развлечений.

"Мы пролонгируем действие этого нормативного правового акта. Дополнительно включены виды деятельности в области сельского хозяйства, культуры, спорта, организации досуга и развлечений. После принятия закон вступит в силу с 1 января этого года", - заявил на заседании в четверг председатель омского Заксобрания Владимир Варнавский.

Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что принятие закона позволит бизнесменам планировать деятельность на трехлетний период. "Работа над законом велась сложная, обсуждения были непростыми, так как требовалось учесть интересы предпринимателей, экономики в целом и бюджетную составляющую. Сработали командой, удалось найти "золотую середину", - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Законопроект устанавливает минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 1% и 5% для объекта налогообложения "доходы" и "доходы, уменьшенные на величину расходов". Министр экономики Омской области Анна Негодуйко уточнила ТАСС, что пониженными ставками смогут воспользоваться около 7 тыс. предпринимателей. "Объем поддержки оценивается в 760 млн рублей ежегодно", - сказала она.

Льгота распространяется на бизнесменов, которые получают не менее 70% доходов от видов деятельности, упомянутых в законе. "Такой подход направлен на объективную оценку потерь бизнеса и поддержку предприятий, еще восстанавливающих финансовые показатели, - отметила министр. - Те меры, которые принимались на федеральном и региональном уровнях, позволили сохранить бизнесы, но многим компаниям еще необходима поддержка. Налоговые послабления - это оптимальное решение".

По данным Федеральной налоговой службы в Омской области 10 марта 2020 года до введения ограничительных мероприятий действовало 66 217 субъектов МСП, в которых работали 176 тыс. человек. За время пандемии количество предпринимателей снижалось почти на 7% - до 61 673 компаний (данные на 10 октября), число занятых в этой сфере бизнеса - почти на 4,5%. По состоянию на 10 февраля в Омской области насчитывается 63 407 субъектов МСП (168 тыс. работников).