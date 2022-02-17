Более 10 международных мероприятий проведут для производителей Москвы за полгода

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Московские производители за шесть месяцев 2022 года смогут принять участие более чем в 10 международных мероприятиях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Продвижение московских промышленных компаний на международных мероприятиях - востребованный инструмент поддержки у экспортеров. В 2021 году было организовано 14 бизнес-миссий и 10 иностранных выставок. Столичным предприятиям удалось подписать контракты на поставки своей продукции за рубеж на сумму более $750 млн. Сегодня 183 страны мира покупают московские товары, но мы планируем и дальше наращивать экспортное направление. Для этого в первом полугодии 2022 года мы организуем более 10 мероприятий, а всего за год планируем провести свыше 1,5 тыс. целевых переговоров с потенциальными покупателями", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Так, московские производители пищевой продукции в 2022 году смогут представить свои товары на FoodExpo Qazaqstan в рамках коллективного стенда Москвы. Выставка пройдет в Республике Казахстан с 2 по 4 ноября. Подать заявку на участие можно до конца марта.

Также в этом году столичные промышленные компании примут участие в байерской программе центра "Моспром", где смогут презентовать свою продукцию и встретится с партнерами на ключевых отраслевых выставках и в рамках международных бизнес-миссий. Мероприятия запланированы в странах Ближнего Востока, СНГ, Юго-Восточной Азии, странах Африки, Латинской Америки и Европе. Переговоры пройдут в онлайн- и очном-форматах в зависимости от эпидемиологической ситуации конкретного региона и страны.

Кроме того, в феврале столичные экспортно ориентированные компании сектора агропромышленного комплекса примут участие в коллективной международной бизнес-миссии в ОАЭ, которая пройдет в онлайн-формате. А в марте для компаний промышленного сектора планируется провести коллективные международные бизнес-миссии в странах Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн) и Республике Индонезии. Встречи также пройдут онлайн.

Помимо этого, московские предприятия смогут принять участие в пяти международных выставках. Еще в мае центр "Моспром" планирует провести международный телемост со странами Ближнего Востока.