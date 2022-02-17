"Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу углеводородов на 283%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу углеводородов новыми запасами на 283%, доказанные запасы по международным стандартам PRMS выросли до 2,27 млрд тонн н.э., что на 6,8% выше показателя прошлого года. Суммарные запасы категорий "доказанные" и "вероятные" достигли 4,1 млрд тонн н.э., сообщает компания.

"Газпром нефть" расширила ресурсную базу с помощью успешной геологоразведки и доизучения активов в Западной и Восточной Сибири. В том числе - за счет месторождения имени Александра Жагрина в ХМАО-Югре, извлекаемые запасы которого с открытия в 2017 году выросли почти в 20 раз к концу 2021 г. Значительный вклад в развитие ресурсной базы внесли месторождения, разрабатываемые компанией на основе долгосрочных рисковых операторских договоров с ПАО "Газпром" и его дочерними предприятиями", - говорится в сообщении.

"В 2021 году добыча "Газпром нефти" впервые преодолела знаковую отметку в 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Основой для многолетнего роста производства стало последовательное развитие ресурсной базы. Запасы, которые мы прирастили в прошлом году, расположены вблизи действующих активов "Газпром нефти" и уже в ближайшей перспективе будут вовлечены в разработку", - отметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

Добыча нефти

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2021 году выросла на 5,6% и достигла рекордных 101,43 млн тонн н.э., следует из материалов компании.

Основной рост пришелся на добычу газа, которая выросла на 11%, до 47,82 млрд куб. м. Добыча нефти, ограниченная квотами сделки ОПЕК+, выросла на 2,4%, до 61,97 млн тонн. Переработка нефти увеличилась на 7,8%, до 43,53 млн тонн.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2021 году выросла в 4 раза - до рекордных 503,4 млрд руб.

"Газпром нефть" нарастила капитальные затраты в 2021 году на 6,8%, до 441,8 млрд рублей, в IV квартале - на 70,8%.