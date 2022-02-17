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Свыше 5,3 млрд рублей направят на реконструкцию аэропортов в трех регионах России

Речь идет об аэропортах в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Речь идет о реконструкции аэропорта Соловки в Архангельской области, реконструкции и строительстве терминала аэропорта Северный в Грозном, а также реконструкции аэропортового комплекса в селе Чара в Забайкалье", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены в течение трех лет. В 2022 году около 300 млн рублей будет направлено на завершение работ по модернизации аэропорта Соловки, более 430 млн рублей пойдет на обновление комплекса в селе Чара.

Самая масштабная реконструкция пройдет в аэропорту Чечни: на реализацию этого мероприятия в 2022-2024 годах из федерального бюджета будет выделено более 4,5 млрд рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" нацпроекта "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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