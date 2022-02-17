СМИ: Литве придется утилизировать около 150 тыс. быстрых тестов на COVID-19

ВИЛЬНЮС, 17 февраля. /ТАСС/. Литва будет вынуждена утилизировать около 150 тыс. неиспользованных так называемых быстрых тестов на коронавирус, стоимость которых превышает €1,5 млн, так как срок годности данных препаратов истекает. Об этом в четверг сообщило национальное радио LRT .

"В конце марта истечет срок годности 45 тыс. тестов, в апреле - 93 тыс. доз. Это треть от всего приобретенного количества быстрых тестов. Их придется утилизировать, и к маю таких средств эпидемического контроля в Литве не останется", - отметил изучивший вопрос транслятор.

По словам бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, при котором осуществлялись закупки быстрых тестов, показывающих наличие или отсутствие в организме коронавирусных антител, часть не только тестов, но и других средств, предназначавшихся для борьбы с пандемией, может остаться неиспользованной. "Никто не знал, как будет развиваться ситуация, поэтому было необходимо подготовиться к разным сценариям, в том числе закупить препараты и оборудование", - сказал он.

В марте 2020 года Литва приобрела около 500 тыс. быстрых тестов на коронавирус за €6 млн. Как объясняют специалисты, часть тестов оказалась неиспользованной, потому что такой тест фиксирует наличие антител, но не их количество, что важно для оценки состояния тестируемого.