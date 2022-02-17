В Думе не поддержали законопроект, обязывающий соцсети удалять данные о самодельном оружии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате отклонить в первом чтении законопроект Госсовета Татарстана, обязывающий социальные сети выявлять и удалять информацию о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Документом предлагается дополнить перечень видов информации и материалов деструктивного характера, подлежащих мониторингу со стороны владельцев социальных сетей. Речь идет об информации "о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия". В случае выявления соответствующей информации владелец соцсети будет обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней.

Инициативой также предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, распространяющих "публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан".

Авторы документа напоминают о стрельбе, которую бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев устроил 11 мая, тогда погибли девять человек, еще 23 человека пострадали. "Интернет и в первую очередь социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие "смягчающие" обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации", - утверждается в пояснительной записке.

"То, что предлагается в законопроекте уже урегулировано в рамках действующего законодательства, в частности, досудебная блокировка по обращению в прокуратуру уже предусмотрена. Также в тексте законопроекта содержатся новеллы, которые могут повлечь неоднозначное толкование и трудности в правоприменительной практике", - сказал в ходе заседания зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Мы понимаем позицию авторов, мы понимаем благие цели, которые они преследуют, но все это уже в законодательстве есть и достаточно эффективно урегулировано", - добавил парламентарий.