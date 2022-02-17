РФПИ и партнеры в рамках создания облачного сервиса построят центр обработки данных

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Linxdatacenter, "ЭР-Телеком Холдинг" и ведущий специализирующийся на инвестициях в перспективные технологии ближневосточный инвестиционный фонд Talos Fund I LP запускают проект строительства нового центра обработки данных (ЦОД) в Москве в рамках экспансии Linxdatacenter и развития ведущего облачного сервиса в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

"Linxdatacenter приобрела участок земли площадью в 26 тыс. кв. м в Москве по адресу Серебрякова, 8, с целью строительства ЦОДа на 4 тыс. стоек с офисными площадями для заказчиков. Планируется поэтапное увеличение энергетической мощности объекта до 50 МВт", - отмечается в сообщении.

Объем инвестиций в проект составит порядка $200 млн. Ввод ЦОДа в коммерческую эксплуатацию намечен на начало 2024 года. "ЦОД станет самым крупным из дата-центров компании и ее вторым объектом в Москве. Еще один ЦОД Linxdatacenter располагается в Санкт-Петербурге. Резервированные каналы связи, соединяющие объекты, позволят трем дата-центрам функционировать в единой инфраструктуре", - уточнили в РФПИ.

Кроме того, новый дата-центр позволит удовлетворить основные потребности в сфере облачных решений и colocation крупнейших российских и международных компаний.

Увеличение мощностей Linxdatacenter в Москве является стартом реализации амбициозной инвестиционной стратегии компании по развитию бизнеса на территории России и наращиванию доли на рынке colocation, облачных сервисов и услуг связности. В рамках данной стратегии планируется дальнейшее расширение присутствия Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге, а также ввод новых площадок в других российских городах. Предполагаемый объем инвестиций на реализацию стратегии составит до $500 млн.