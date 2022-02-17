Стоимость строительства нового кампуса Новосибирского госуниверситета увеличилась на 60%

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительства нового кампуса Новосибирского государственного университета, входящего в число лучших вузов России, возросла на 60% - до 11,8 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что в целом проект оценивается в 7,4 млрд рублей.

Летом прошлого года Минобрнауки, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и корпорация ВЭБ.РФ отобрали восемь проектов университетских кампусов мирового уровня, готовых к началу реализации в 2021 году. Среди них - новый кампус Новосибирского госуниверситета, где остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Решение о выделении средств из федерального бюджета на строительство кампуса было принято премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в марте 2021 года.

"На сегодня общая стоимость строительства из разных источников финансирования - 11,8 млрд рублей, она будет уточняться по мере выхода отдельных объектов из экспертизы", - приводятся в сообщении слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Первая очередь кампуса НГУ реализуется на частные благотворительные средства и предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года - нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. На эти цели частным инвестором - выпускником НГУ выделено 4 млрд рублей. Четвертый объект - новое общежитие СУНЦ - будет построено до конца 2026 года.

Вторая очередь строительства будет реализована в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Объекты будут построены до конца 2023 года.

О вузе

В Новосибирском госуниверситете остро стоит проблема обеспеченности студентов общежитиями. Существующие общежития были построены в 60-е годы ХХ века, когда создавался новосибирский Академгородок. Они рассчитаны на 300-350 мест и не вмещают всех студентов. По словам ректора, нехватка площадей мешает реализации научных и образовательных программ. К 2025 году дефицит мест может достичь 5-6 тыс.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.