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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проведет совещание по экономическим вопросам, [обсудят] основные параметры экономики, [будет] сверка часов с экономическим блоком и руководством Центробанка", - сказал Песков. Он уточнил, что совещание планируется в районе 15-16 часов, на нем открытым будет вступительное слово Путина.

Кроме того, Песков подтвердил, что президент РФ в четверг проведет телефонный разговор с премьером Японии Фумио Кисидой, о чем ранее сообщила японская сторона.

У главы государства также запланировано несколько рабочих встреч.

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