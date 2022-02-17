Сбер возглавил рейтинг лучших крупнейших работодателей России по версии HeadHunter

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сбер стал лидером рейтинга крупнейших работодателей России 2021 года по версии платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. В тройку также вошли "Росатом" и "Газпромнефть", сообщила в понедельник журналистам директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая.

"Рейтинг крупнейших работодателей, в него входят компании, у которых численность сотрудников составляет больше 5 тыс. человек. И начнем с четвертой строчки - это компания Mars, далее у нас следует компания "Газпромнефть" с третьим местом, госкорпорация "Росатом" - второе место, и первое место - Сбер, - сказала она.

В 2021 году общее число финалистов рейтинга 783, что в полтора раза выше показателя за 2020 год. Прошлым лидером рейтинга был "Росатом".

"Сбер очень долго, трудолюбиво и упорно шел к этой вершине, и, конечно, сказать, что это достижение HR, в этой связи будет неправильно. Это достижение всей команды Сбера, и здесь, конечно, бизнес и территориальные банки, и наши строгие финансисты, и сервисы, и IT, маркетинг, коммуникации. Я хочу поблагодарить всю команду, это такая общая победа", - отметила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбер Наталья Дудина.

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей. Оценивается готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки); желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки) и данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20% от общей оценки).

В десятку лучших крупнейших работодателей вошли банки Тинкофф, ВТБ, Райффайзенбанк, а также компании Ростелеком, РЖД, Теле2.