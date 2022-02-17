"Опора России" предложила добавить в платформу МСП информационные сервисы для самозанятых

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент "Опоры России" Александр Калинин предложил дополнить цифровую платформу для российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) информационными сервисами для самозанятых граждан. Об этом он сообщил в четверг на круглом столе "О развитии института самозанятых" в Совете Федерации.

"У самозанятых есть очень большой запрос на информационное поле. В этом плане Минэкономразвития имеет в своем составе национального проекта по МСП федеральный проект по самозанятым. И, конечно, разворачивание, в том числе используя ресурсы общественных организаций, информационной системы, используя ту цифровую платформу, которую сейчас начала формировать Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее ресурс, конечно, нужно дополнять большими сервисами информационного плана для самозанятых", - сказал Калинин.

Цифровая платформа МСП начала работу в тестовом режиме для российских предпринимателей в феврале 2022 года. Она содержит государственные и коммерческие сервисы и услуги для бизнеса. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".