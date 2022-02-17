"Магнит" планирует открывать до 2025 года по 1 тыс. магазинов "у дома" ежегодно

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" планирует открывать по одной тысяче магазинов формата "у дома" и по 300-600 дискаунтеров в год до 2025 года, говорится в одобренной советом директоров стратегии компании.

Также планируется открывать по 700-800 магазинов формата "дрогери", 5-10 супермаркетов и суперсторов, отмечается в документе.

В стратегии отмечается, что e-grocery платформа должна обеспечить более 5% оборота "Магнита". Компания рассчитывает на стабильное улучшение по EBITDA до уровня 8% в период с 2021 по 2024 годы и последующий рост более чем на 8% с 2025 года. Капитальные расходы планируются на уровне менее 4% от выручки. Долговая нагрузка - на уровне полуторного коэффициента с предельным значением долга в двойном коэффициенте.

Компания рассчитывает, что для магазинов "Дикси", вошедших в "Магнит", рост показателя EBITDA превысит 25% в 2022 году. Кроме того, "Магнит" планирует, что в 2022 году внедрение инструментов больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения окажет эффект на EBITDA в размере более 2,5 млрд рублей.

О компании

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть "Магнит" насчитывала более чем 26 тыс. магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах Российской Федерации.