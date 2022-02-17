В Петербурге объявили электронный аукцион на поставку 81 трамвая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Аукцион на поставку современных двухкабинных трамваев объявили в Петербурге.Более 80 новых вагонов появятся в ближайшие два года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Объявлен открытый электронный аукцион на поставку двух- и трехсекционных двухкабинных трамваев в количестве 81 штуки для нужд СПб ГУП "Горэлектротранс". Новые трамваи соответствуют всем современным требованиям по качеству, комфорту и безопасности перевозок пассажиров и багажа. Первые поставки новых трамвайных вагонов начнутся во втором квартале 2022 года и продолжатся до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что трамваи будут оснащены системой приоритетного проезда общественного транспорта, которая передает данные о нахождении ТС непосредственно на светофор - для включения зеленого сигнала, дистанционным управлением стрелочными переводами, для увеличения скорости движения трамвая по маршруту, системой автоматического подсчета пассажиров и многим другим.

Ранее в комитете по транспорту сообщали, что в Петербурге также объявлен конкурс на поставку 54 "инновационных" двух- и трехсекционных трамваев для Трамвайного парка №3, стилизованных под подвижной состав 50-60-х годов. Заводам предстоит с нуля разработать и запустить в серийное производство современную и технологичную модель, оснащенную системами поддержки принятия решений, которые могут стать первыми шагами в сторону автопилотирования.