Эксперт: налоговый вычет для компаний на объекты спорта нужно распространить на АЗРФ

МОСКВА, 17 февраля./ТАСС/. Право на получение налогового вычета для компаний на объекты спорта необходимо распространить на территорию Арктической зоны РФ (АЗРФ), это позволит привлекать инвесторов в создание спортивной и социальной инфраструктуры. Такое мнение высказал в четверг директор департамента федеральных и региональных программ "Норникеля" Михаил Кузнецов.

"Государству необходимо принятие определенных решений, которые устанавливали бы на определенный период времени, не знаю, лет на пять, какие-то инвестиционные каникулы либо поддерживающие мероприятия, которые позволяли бы средства, направленные в инфраструктуру, направлять на вычет из налогов либо сокращать те налоги, которые приходится выплачивать за уже созданную инфраструктуру", - сказал он в ходе заседания комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики Ассоциации менеджеров.

По его мнению, это позволит привлекать инвестиции в создание спортивной и социальной инфраструктуры. "Мы сталкиваемся с определенной проблематикой, потому что строительство и содержание подобных проектов в Арктике обходится несравнимо дороже, нежели на остальной части Российской Федерации, особенно в средней полосе. В пример скажу, строительство [физкультурно-оздоровительного комплекса] "Айка" нам обошлось в 3,6 млрд рублей, ежегодно на содержание - около 200 млн, и только налог на имущество составляет 60 млн рублей", - пояснил Кузнецов.

Арктическая зона Российской Федерации располагается на территории девяти субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять - частично. Площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км, или 28% территории нашей страны. При этом в Арктике проживают 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России.