Совкомбанк зарегистрировал программу выпуска еврооблигаций на $5 млрд

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк зарегистрировал на Ирландской фондовой бирже рамочную программу выпуска еврооблигаций объемом 5 млрд долларов, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Программа рассчитана на пять лет и предполагает выпуск ценных бумаг трех типов - вечные субординированные, 10-летние субординированные и старшие еврооблигации, включая "зеленые" и социальные, пояснили в банке.

JP Morgan, "Ренессанс капитал" и Совкомбанк выступают организаторами (arrangers) программы, трасти (trustee) и платежным агентом (principal paying agent) - Bank of New York Mellon. Документация по сделке подготовлена международными юридическими фирмами Latham & Watkins и Baker McKenzie.

Фактический выпуск еврооблигаций могут организовать как организаторы, так и банки - ключевые партнеры, с которыми Совкомбанк сотрудничает по синдицированному кредитованию и другим продуктам, включая Citi, HSBC, ING Bank, Raiffeisen Bank, Societe General, UniCredit и другие.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Совкомбанка общим объемом 1,2 млрд долларов. Из них 62% приобретены инвесторами из США и стран ЕС, в числе которых пенсионные фонды, страховые компании и институциональные инвесторы.

"В прошлом году мы разместили два выпуска и в обоих случаях отмечали повышенный интерес к ценным бумагам со стороны иностранных институциональных инвесторов. На пике спрос превышал предложение в два раза", - сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.