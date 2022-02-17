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Путин: экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень

По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%, отметил президент

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Экономика РФ в 2021 году показала хороший результат, превысив докризисный уровень, даже на фоне непростой глобальной ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

"Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%, и таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень", - сказал Путин.

Россия нормализовала бюджетную политику после пандемии, исполнив бюджет 2021 года с профицитом, отметил Путин.

Позитивная динамика по доходам бюджета РФ сохраняется в 2022 году, добавил президент.

В России нужно продолжать следовать бюджетному правилу, обеспечивать стабильность макроэкономических показателей, указал глава государства.

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